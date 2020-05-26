Минэнерго планирует сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ

Минэнерго просит отменить мораторий на начисление пеней за услуги ЖКХ. Если он сохранится до конца года, электростанции потеряют до 600‒700 млрд рублей выручки, сообщают «Ведомости».

Министерство энергетики предложило сократить установленный до 1 января 2021 года срок моратория на взимание пеней за неуплату услуг ЖКХ. Об этом, как сообщают "Ведомости", заявил замглавы ведомства Юрий Маневич на заседании комиссии РСПП по электроэнергетике.

Минэнерго предлагает сократить срок действия моратория на начисление пеней за неоплату ЖКУ для населения и управляющих компаний, заявил замминистра энергетики Юрий Маневич на заседании комиссии по электроэнергетике Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Правительство решило не взимать пени до 1 января следующего года. Минэнерго предлагает сократить этот срок до шести дней – завершить мораторий в воскресенье, 31 мая, сказал Маневич.