Новости

Азиатско-Тихоокеанский Банк реализовал первую сделку своп по золоту на Московской Бирже

26 мая 2020

Банк заключил первую сделку своп по золоту на Московской Бирже, осуществив покупку 45 000 грамм золота у Центрального контрагента и обратную продажу этого же количества металла по ключевой ставке ЦБ РФ + 0.8%.

«Для нас это первый опыт подобной сделки, которая доказала, что своп по золоту — это инструмент, который позволит выгодно размещать свободные средства Банка, а также зарабатывать на разнице между процентной ставкой привлечения денежных средств на внешних рынках и процентной ставкой размещения денежных средств в золото на бирже путем заключения своп операций. Кроме того, данный тип сделок увеличивает эффективность направлений деятельности Банка на рынке драгоценных металлов и денежных рынках, а также повышает его инвестиционную привлекательность», - рассказал директор департамента по работе с драгоценными металлами Артем Евстратов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
После лечения от коронавируса вахтовики Иркутской области смогут вернуться к работе
В Иркутской области из-за коронавируса закрыты 15 медучреждений
Роддом в Иркутске-2 закрыли из-за коронавируса
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании