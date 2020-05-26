Азиатско-Тихоокеанский Банк реализовал первую сделку своп по золоту на Московской Бирже

Банк заключил первую сделку своп по золоту на Московской Бирже, осуществив покупку 45 000 грамм золота у Центрального контрагента и обратную продажу этого же количества металла по ключевой ставке ЦБ РФ + 0.8%.

«Для нас это первый опыт подобной сделки, которая доказала, что своп по золоту — это инструмент, который позволит выгодно размещать свободные средства Банка, а также зарабатывать на разнице между процентной ставкой привлечения денежных средств на внешних рынках и процентной ставкой размещения денежных средств в золото на бирже путем заключения своп операций. Кроме того, данный тип сделок увеличивает эффективность направлений деятельности Банка на рынке драгоценных металлов и денежных рынках, а также повышает его инвестиционную привлекательность», - рассказал директор департамента по работе с драгоценными металлами Артем Евстратов.