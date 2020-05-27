Иркутская область вошла в список регионов с максимальным давлением на бизнес

Борис Титов назвал Приангарье регионом с максимальным давлением на бизнес. Он поставил область в один ряд с Дагестаном, Чечней, Коми и Волгоградской областью, сообщают РИА Новости.

Предприниматели Кабардино-Балкарии испытывают наибольшее давление со стороны контрольно-надзорных органов, а лучше всего в этом плане себя ощущает бизнес в Ульяновской области, говорится в разделе доклада бизнес-омбудсмена Бориса Титова президенту России "Индекс Административное давление - 2020", который есть в распоряжении РИА Новости.

В нем представлен рейтинг регионов России, в котором они расположены в порядке возрастания давления. На втором месте с наименьшим давлением контрольных органов на бизнес оказалась Удмуртия. Далее следуют Карелия, Адыгея, Приморский край, Калмыкия, Еврейская АО, Амурская область, Марий Эл. Замыкает топ-10 Костромская область. В число регионов с максимальным давлением вошли Дагестан, Иркутская область, Чечня, Коми, Волгоградская область.