Прирост новых случаев коронавируса в Иркутской области стабилизировался

По данным на 27 мая, в регионе подтверждены 1438 случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них 39% (565 человек) приходится на вахтовиков. Суточный прирост, похоже, стабилизировался: 27 мая подтверждены 62 новых случая, в предыдущий день - 70, а до этого были антирекорды - в день фиксировалось не меньше сотни заболевших.

Всего за период эпидемии в регионе госпитализированы 1142 (+62 за последние сутки) человека, из них 107 из обсерваторов и 565 (+28) вахтовиков, 276 (+21) человек выздоровели. 20 человек скончалось: 10 от COVID-19, 10 от заболеваний, не связанных с COVID-19. Такие данные предоставил оперативный штаб.

В настоящее время вирусом охвачен 31 район Иркутской области. Вчера стало известно, что коронавирус добрался до Байкала: в Ольхонском районе подтверждён первый случай COVID-19.

Иркутская область по количеству заболевших обогнала Бурятию. В соседнем Красноярском крае – 3558 заболевших (+148), в Бурятии – 1254 (+45). По данным на 26 мая, в России за сутки выявлены 8915 заразившихся коронавирусом, всего — 362342.