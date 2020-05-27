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Прирост новых случаев коронавируса в Иркутской области стабилизировался

27 мая 2020

По данным на 27 мая, в регионе подтверждены 1438 случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них 39% (565 человек) приходится на вахтовиков. Суточный прирост, похоже, стабилизировался: 27 мая подтверждены 62 новых случая, в предыдущий день - 70, а до этого были антирекорды - в день фиксировалось не меньше сотни заболевших.

Всего за период эпидемии в регионе госпитализированы 1142 (+62 за последние сутки) человека, из них 107 из обсерваторов и 565 (+28) вахтовиков, 276 (+21) человек выздоровели. 20 человек скончалось: 10 от COVID-19, 10 от заболеваний, не связанных с COVID-19. Такие данные предоставил оперативный штаб.

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В настоящее время вирусом охвачен 31 район Иркутской области. Вчера стало известно, что коронавирус добрался до Байкала: в Ольхонском районе подтверждён первый случай COVID-19.

Иркутская область по количеству заболевших обогнала Бурятию.  В соседнем Красноярском крае – 3558 заболевших (+148), в Бурятии – 1254 (+45).  По данным на 26 мая, в России за сутки выявлены 8915 заразившихся коронавирусом, всего — 362342.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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