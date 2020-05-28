С момента запуска госпрограммы 10 млн российских семей получили материнский капитал

Обладателем юбилейного сертификата стала семья из Удмуртии, в которой в марте родился второй ребенок, сообщают в Пенсионном фонде РФ.

Материнский капитал выдан в новом, повышенном размере 616 617 рублей, который теперь полагается всем семьям, если второй ребенок в них появился с января 2020 года.

10-миллионный сертификат оформлен проактивно по данным ЗАГС и других ведомств, поэтому семье не пришлось обращаться в Пенсионный фонд с документами, чтобы подтвердить право на средства.

Семье также не пришлось идти за самим сертификатом, чтобы начать распоряжаться материнским капиталом, поскольку он был выдан в электронном виде. Цифровой сертификат поступил в личный кабинет владелицы со всеми необходимыми сведениями. В дальнейшем мама сможет дистанционно подавать заявление о распоряжении средствами на выбранные цели через личный кабинет и контролировать остаток средств.

Семье, получившей юбилейный материнский капитал, в апреле и мае также предоставлена ежемесячная выплата 5 тыс. рублей, которая сегодня дается всем семьям с детьми до 3 лет в качестве поддержки в условиях эпидемии. В июне семья дополнительно получит единовременную выплату 10 тыс. рублей на первого ребенка, не достигшего 16 лет.