На сколько лет осталось нефти в России?

Россия обеспечена разведанными запасами нефти на 35 лет, а газа — более чем на 50 лет. Отмечается, что запасов нефти без учета труднодобываемых ресурсов хватит менее чем на 20 лет, а запасы «сухого газа» оцениваются в более низкую цифру, чем представлена выше.

При этом уже сейчас прирост запасов газа в стране ниже его добычи, а прирост запасов нефти незначительно превышает добычу. По данным Счетной палаты, потенциал открытия новых крупных месторождений в уже освоенных провинциях практически исчерпан. Кроме того, инвестирование добычи топлива в малоосвоенных районах очень рискованно, потому что в них нет необходимой инфраструктуры. В настоящее время на территории России выявлено 283 месторождения полезных ископаемых, из которых добывается лишь 86. Основная добыча приходится на пятую часть из них.

Мы согласны с данной точкой зрения, которая опровергает старый интернет-фейк, что нефть в России скоро закончится и россияне умрут с голоду. Для оценки нефтегазовых холдингов традиционно используется цифра доказанных запасов, прошедших международный аудит. Финансовая теория гласит, что от запасов зависит 80% стоимости компании. Однако в России это не так. Фондовый рынок оценивает запасы российских нефтегазовых холдингов очень дешево. Причина – жесткий налоговый режим, который действует в России. Нефтяные компании вынуждены значительно делиться с бюджетом. Политику ресурсного национализма Путина-Сечина никто не отменял. При этом многие западные финансовые компании считают, что запасы «Газпрома» столь велики, что холдинг их даже не сможет полностью монетизировать, а значит, резервы заслуживают дисконта.

Александр Разуваев, к.э.н., руководитель ИАЦ «Альпари»