Квартира больше и район получше: Райффайзенбанк выяснил, как льготную ставка по ипотеке повлияла на выбор жилья

Райффайзенбанк и консалтинговая компания MACON выяснили, как изменились критерии выбора и причины покупки жилья с появлением новой ипотеки с господдержкой. Для 1/3 опрошенных снижение ставки стало в принципе первой возможностью купить свое жилье, а почти 2/3 респондентов теперь собираются приобрести квартиру просторнее, в более престижном микрорайоне или с отделкой. Российские девелоперы готовы обеспечить покупателей жильем: под действие программы, в среднем, попадает 50% продаваемых квартир.

Льготной ставкой планируют воспользоваться 86% респондентов, рассматривающих приобретение жилья в кредит, показало исследование Райффайзенбанка. Большинство покупателей (70%) планируют воспользоваться этой возможностью, чтобы улучшить жилищные условия и собираются жить в этой квартире сами. Почти 20% покупают квадратные метры для детей или родителей и всего 10% рассматривают покупку как инвестиционное вложение (планируют в дальнейшем сдавать квартиру, перепродать по более высокой цене или как минимум сохранить сбережения).

Большинство (56%) опрошенных решились на покупку именно сейчас из-за льготной ипотечной ставки. До ее снижения 1/3 респондентов в принципе не могла позволить себе приобрести жилье. Другая треть теперь может позволить квартиру большей, чем планировалось, площади. Также из-за выгодной ставки по ипотечному кредиту покупатели хотят выбрать более престижный район (13%) или приобрести квартиру с отделкой (14%). Среди иных причин покупки недвижимости сейчас — усталость от аренды и желание расширить жилплощадь.

«Всего несколько лет назад было сложно даже представить, что ставки по ипотеке в нашей стране будут ниже 10%. Но сейчас, несмотря на ограничительные меры в связи с пандемией, один из самых выгодных в истории ипотеки периодов для покупки недвижимости. Также нам было сложно поверить, что покупка квартиры в строящемся доме будет безопасной сделкой. Но такие условия уже наша реальность. Райффайзенбанк рад предложить клиентам высокий уровень сервиса для быстрой и комфортной покупки жилья, – говорит Ирина Ярыгова, начальник отдела продаж ипотечных кредитов Сибирско-Уральского макрорегиона Райффайзенбанка. – На сайте raif.ru можно оставить заявку на льготную ипотеку по ставке 6,19% и в течение дня получить одобрение».

Внести 20-процентный первоначальный взнос в большинстве своем (46%) рассчитывают те, кто планируют покупку квартиры для собственного проживания. Среди тех, кто инвестирует в недвижимость — значительная часть респондентов (33%) планирует первоначальный взнос в диапазоне 31 — 40%.

42% опрошенных планируют приобрети двухкомнатную квартиру. Этот же вариант пользуется большей популярностью у тех, кто приобретает недвижимость для собственного проживания (46%). Однокомнатную квартиру планируют покупать 31% опрошенных. «Однушки» больше привлекают тех, кто планирует сдавать квартиру (65%), перепродать (47%) или сохранить деньги (55%). 18% респондентов склоняются к «трёшке», 2% — к четырёх- и более комнатной квартире, 7% — к студии.

При минимальном первоначальном взносе 20% по госпрограмме с льготной ставкой можно приобрести квартиру стоимостью до 10,0 млн. рублей в Москве и Санкт-Петербурге и до 3,75 млн. рублей в других российских регионах. В целом под действие программы попадает около 50% продаваемого жилья.

«Доля ипотечных сделок в общем объеме продаж первичного рынка составляет на менее 50%, поэтому субсидирование процентных ставок является наиболее действенным механизмом как поддержки отрасли, так и непосредственно покупателей жилья. Это подтверждают и выводы исследования: большинство потенциальных клиентов намерены воспользоваться именно льготной ставкой, — считает генеральный директор консалтинговой компании MACON Илья Володько. — Однако в зависимости от города цены на новостройки могут отличаться в 3 раза, а условия для всех не столичных регионов одинаковы. В итоге города с наиболее высокой стоимостью квадратного метра в меньшей степени ощущают преимущества данной программы».

В Казани из-за высокой рыночной стоимости жилья на первичном рынке, объем доступного по условиям программы жилья составляет всего 18% от общего числа квартир. Используя льготный кредит можно приобрести только небольшую двухкомнатную квартиру площадью до 52 кв. м в стандартном классе или однокомнатную квартиру площадью до 45 кв. м. в классе комфорт.

Обратная ситуация в Воронеже, Омске и Самаре, где 6 из 10 квартир на первичном рынке подойдут под ограничения максимальной суммы кредита. В этих городах можно приобрести 3-комнатную квартиру стандартного класса площадью до 80 кв. м или хорошую «двушку» 65 кв. м в комфортном сегменте. Также можно приобрести небольшую, до 45 кв. м квартиру бизнес-класса.

В пределах МКАД доля доступного предложения составляет 36%, в Санкт-Петербурге — 57%. И если в Москве под программу попадают квартиры в недорогих сегментах площадью не больше 50-60 кв. м, то более низкий уровень цен на жилье в северной столице позволяет приобрести стандартное многокомнатное жилье площадью до 100 кв. м.

В рамках программы госсубсидий Райффайзенбанк предлагает льготную ставку по ипотеке до 6,19% на покупку жилья в новостройке. Предложение доступно до 1 ноября 2020 года. При этом льготная ставка сохранится на весь срок кредитования.

Первоначальный взнос должен составлять не менее 20% от стоимости приобретаемой недвижимости. Максимальная сумма кредита — 8 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и 3 млн рублей в других регионах страны».

В онлайн-опросе Райффайзенбанка приняли участие более тысячи человек из десяти крупных городов страны, включая Москву и Санкт-Петербург, которые в ближайшее время планируют приобретать недвижимость в ипотеку. Среди отвечавших на вопросы — 41% мужчин и 59% женщин. Возрастное большинство: 26-35 и 36-45 лет (по 34% в каждой группе). 75% находятся в разного рода отношениях. Большинство (42%) зарабатывают ежемесячно от 30 до 60 тыс. рублей, 40% — менее 30 тыс.