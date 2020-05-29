Марат Хуснуллин: Работа в Тулуне организована неплохо, проблема одна – сжатые сроки

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин совместно с исполняющим обязанности Губернатора Иркутской области Игорем Кобзевым осмотрел ход работ в городе Тулун. Сейчас там ведётся активное строительство социальных объектов и жилья.

Только в микрорайоне Угольщиков возводится сразу 13 объектов. Самый крупный - школа на 1275 мест. Работы ведёт ПАО НК «Роснефть». Железобетонный каркас здания уже готов, специалисты устанавливают окна, ведут наружное утепление фасадов, внутреннюю отделку помещений, устройство внутренних инженерных коммуникаций. Часть работ финансируется из областного бюджета, в том числе, устройство подъездных путей и освещение прилегающей территории. График соблюдается. Марат Хуснуллин сообщил, что «к 1 сентября школу реально сдать».



Также в этом году введут в эксплуатацию ещё один объект микрорайона - инфекционное отделение на 28 коек Тулунской городской больницы. Его за счёт собственных средств возводит ПАО «Сбербанк». Марат Хуснуллин и Игорь Кобзев ознакомились с ходом строительно-монтажных работ. На объекте завершается устройство котлована, фундаментов, начат монтаж корпуса. Для подключения отделения к инженерным сетям из областного бюджета выделено 30 млн рублей. Заключены договоры с ресурсоснабжающими организациями. Технологическое присоединение проведут к середине июля.



На соседней стройплощадке полностью готовы три трёхэтажных дома на 66 квартир для людей, потерявших жильё из-за наводнения. На объекте осталось провести благоустройство: заасфальтировать проезжую часть, установить освещение, скамейки, разбить клумбы. По договору эта работа будет завершена в середине июля. Рядом начата подготовка площадки для строительства шести восьмиэтажных домов на 496 квартир. На ней идут буровзрывные работы. Вскоре начнётся создание фундаментов. Сдать дома в эксплуатацию планируется к Новому году.



В 2021 году в микрорайоне завершат строительство ещё двух объектов. Это детский сад на 140 мест, на строительной площадке начаты подготовительные работы. ОАО «Газпром» строит физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной. Получено положительное заключение государственной экспертизы, на площадке начаты подготовительные работы.



- Объекты, которые при прошлом моём посещении в марте не строились, сегодня возводятся полным ходом. Работа организована неплохо, но её ещё очень много. Проблема одна – сжатые сроки. Здесь короткое лето, поэтому организационная работа должна вестись в круглосуточном режиме. Ряд объектов связаны между собой: нужно чтобы и дорогу вовремя отремонтировали, и подвели инженерные сети. Очень важно сделать хорошее благоустройство, чтобы люди почувствовали, что стало в городе лучше, - сказал Марат Хуснуллин.



Врио Губернатора Игорь Кобзев отметил, что работы в Тулуне шли и во время режима самоизоляции, вызванного распространением коронавирусной инфекции. Строителям было выдано специальное разрешение.