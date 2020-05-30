В Иркутской области зафиксирована 23 смерть среди заболевших COVID-19

30 мая в Иркутской области подтверждены 90 новых случаев коронавируса, из них треть приходится на вахтовиков. Оперативный штаб сообщил еще об одном смертельном случае, всего за период эпидемии скончались 23 человека: 11 от COVID-19, 12 (+1) от заболеваний, не связанных с COVID-19.

Всего за период эпидемии в регионе выявлены 1750 случаев, госпитализированы 1409 (+90 за последние сутки) человек, из них 141 (+6) из обсерваторов и 706 (+34) вахтовиков, 318 (+13) человек выздоровели.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Иркутской области решено продлить режим самоизоляции до 14 июня. По словам главы региона Игоря Кобзева, область не может перейти ко второму этапу снятия ограничений, потому что коечный фонд заполнен на 50%, при этом динамика заболеваний достаточно плохая.

Вице-премьер Татьяна Голикова предупредила, в ласти российских регионов при снятии ограничений, введенных из-за распространения коронавируса COVID-19, должны удостовериться, что ситуация с заболеваемостью стабильна, чтобы не пришлось возвращать карантинные меры.

«Очевидно, что сейчас регионы движутся все-таки в направлении снятия ограничительных мер. Кто-то смелее, кто-то медленнее. И важно, чтобы они, принимая такие решения, все-таки принимали их, исходя из того, что действительно ситуация стабильна и не будет возврата к ограничительным мерам»,— сказала госпожа Голикова.