Новости

В Иркутской области зафиксирована 23 смерть среди заболевших COVID-19

30 мая 2020

30 мая в Иркутской области подтверждены 90 новых случаев коронавируса, из них треть приходится на вахтовиков. Оперативный штаб сообщил еще об одном смертельном случае, всего за период эпидемии скончались 23 человека: 11 от COVID-19, 12 (+1) от заболеваний, не связанных с COVID-19.

Всего за период эпидемии в регионе выявлены 1750 случаев, госпитализированы 1409 (+90 за последние сутки) человек, из них 141 (+6) из обсерваторов и 706 (+34) вахтовиков, 318 (+13) человек выздоровели.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Иркутской области решено продлить режим самоизоляции  до 14 июняПо словам главы региона Игоря Кобзева, область не может перейти ко второму этапу снятия ограничений, потому что коечный фонд заполнен на 50%, при этом динамика заболеваний достаточно плохая.

Читайте также:

Массово прививать россиян от коронавируса могут начать уже осенью
2 июня 2020
После лечения от коронавируса вахтовики Иркутской области смогут вернуться к работе
2 июня 2020

Вице-премьер Татьяна Голикова предупредила, власти российских регионов при снятии ограничений, введенных из-за распространения коронавируса COVID-19, должны удостовериться, что ситуация с заболеваемостью стабильна, чтобы не пришлось возвращать карантинные меры.

«Очевидно, что сейчас регионы движутся все-таки в направлении снятия ограничительных мер. Кто-то смелее, кто-то медленнее. И важно, чтобы они, принимая такие решения, все-таки принимали их, исходя из того, что действительно ситуация стабильна и не будет возврата к ограничительным мерам»,— сказала госпожа Голикова.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (1526)


Реклама на сайте

Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
После лечения от коронавируса вахтовики Иркутской области смогут вернуться к работе
В Иркутской области из-за коронавируса закрыты 15 медучреждений
Роддом в Иркутске-2 закрыли из-за коронавируса
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании