Что ни день, то новый рекорд: число случаев коронавируса в Приангарье достигло почти 2 тысяч

31 мая в Иркутской области подтверждены 229 новых случая коронавируса – абсолютный суточный рекорд за весь период эпидемии. Вспышка среди вахтовиков продолжается, больше половины суточного прироста приходится на них.

Как сообщает оперативный штаб всего в регионе выявлены 1979 случаев, госпитализированы 1615 (+229 за последние сутки) человек, из них 141 из обсерваторов и 834 (+128) вахтовика, 341 (+23) человек выздоровели, 23 человека скончались – 11 от COVID-19, 12 (+1) от заболеваний, не связанных с COVID-19.