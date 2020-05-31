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Что ни день, то новый рекорд: число случаев коронавируса в Приангарье достигло почти 2 тысяч

31 мая 2020

31 мая в Иркутской области подтверждены 229 новых случая коронавируса – абсолютный суточный рекорд за весь период эпидемии. Вспышка среди вахтовиков продолжается, больше половины суточного прироста приходится на них.

Как сообщает оперативный штаб всего в регионе выявлены 1979 случаев, госпитализированы 1615 (+229 за последние сутки) человек, из них 141 из обсерваторов и 834 (+128) вахтовика, 341 (+23) человек выздоровели, 23 человека скончались – 11 от COVID-19, 12 (+1) от заболеваний, не связанных с COVID-19.

При этом в России ситуация уже стабилизировалась. По данным на 30 мая, в России за сутки выявлены 8952 заразившихся коронавирусом, всего — 396575. За сутки скончались 181 человек, общее число погибших достигло 4555. В соседнем Красноярском крае – 4121 заболевших (+136), в Бурятии – 1438 (+27).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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