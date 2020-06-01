За прошедшие сутки в Иркутской области ликвидировано три пожара

Общая площадь ликвидированных очагов составила 31 га, из которых 21,5 га, покрытые лесом, сообщают в областной администрации.

Два из них – в Иркутском и Куйтунском районах – вновь обнаруженные. Также потушено два ранее зарегистрированных пожара – в Осинском и Качугском районах.

Локализовать удалось один вновь обнаруженный пожар площадью 77 га, в том числе 24 га, покрытые лесом, в Усть-Удинском районе. Также на утро 1 июня перешел пожар, зарегистрированный 19 мая, он локализован ранее на площади 2700 га в Тайшетском районе.

Возгорание в Усть-Удинском районе зарегистрировано на арендованном участке, остальные – на незакрепленных территориях. По вине местного населения возгорания произошли в двух случаях. Три связывают с переходом огня в лес с земель иных категорий. Пожар в Тайшетском районе возник из-за грозы.