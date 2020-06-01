Эксперт РА повысил рейтинг Альфа-Банка, прогноз «стабильный»

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг Альфа-Банка на одну ступень до уровня ruAA+ и установило стабильный прогноз. Это всего на ступень ниже суверенного рейтинга России, то есть, Альфа-Банк — одна из самых надежных организаций в стране.

Позиции Альфа-Банка по достаточности капитала усилились, улучшилась диверсификация бизнеса, отмечает «Эксперт РА». Качество кредитного портфеля поддерживается на адекватном уровне, несмотря на непростую рыночную ситуацию.

Агентство обращает внимание на «высокую способность банка по абсорбированию потенциального негативного влияния неблагоприятной рыночной конъюнктуры на фоне пандемии коронавируса». Альфа-Банк по-прежнему пользуется доверием инвесторов на облигационном рынке. Высокий рейтинг также обусловлен сильными рыночными позициями, существенным запасом ликвидности, а также высоким качеством корпоративного управления Альфа-Банка.

«Повышение рейтинга Альфа-Банка в столь непростых макроэкономических условиях — это выдающееся событие и важный сигнал рынку о том, что лучшие организации способны сохранять и усиливать свою эффективность и устойчивость даже в период кризиса. Безусловно, это результат работы не только менеджмента, но и всей команды Альфа-Банка», — комментирует главный финансовый директор, заместитель председателя правления Альфа-Банка Алексей Чухлов.