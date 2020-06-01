Примсоцбанк предлагает рефинансировать потребительские кредиты и кредитные карты

Если у вас есть один или несколько кредитов, кредитных карт с большими ежемесячными платежами или высокой процентной ставкой, вы можете оформить кредит на их погашение на более выгодных условиях. Программа рефинансирования потребительских кредитов от Примсоцбанка позволяет снизить переплату по действующим кредитам, уменьшить сумму ежемесячного платежа, объединить несколько кредитов в один и, при необходимости, получить дополнительные денежные средства на личные цели. По программе рефинансирования в первый месяц платятся только проценты, что позволяет получить небольшой «отдых» от кредитной нагрузки.



Максимальная сумма по программе рефинансирования кредита 5 млн. рублей, минимальная – 50 тыс. Срок кредитования – от 13 до 72 месяцев. Возможно досрочное погашение без штрафов и комиссий.



— Рефинансируя потребительский кредит или кредитную карту, вы не только снижаете кредитную нагрузку, но и получаете дополнительные средства. Банк сам переведет деньги на погашение вашего старого кредита или кредитов — отмечает Оксана Беспалова, начальник управления розничного бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». — В текущих условиях рефинансирование позволяет снизить не только процентную ставку, но и ежемесячный платеж. Ни для кого не секрет, что ставки по кредитным картам выше, чем по обычным кредитам, поэтому, рефинансирование кредитных карт более чем выгодно, даже по карте с грейс-периодом. Заявку на рефинансирование можно подать и онлайн, через официальный сайт банка.



Программа позволит выплатить кредит значительно быстрее при том же размере платежа, а соответственно, - уменьшить переплату и, главное, сэкономить деньги, которые обязательно пригодятся для другие целей! Подробную информацию об условиях рефинансирования потребительского кредита и кредитных карт, а также о других продуктах Банка можно получить во всех офисах Примсоцбанка, на сайте и по номеру Единой справочной службы 8-800-200-42-02.