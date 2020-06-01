Многодетные семьи Приангарья могут принять участие во Всероссийском конкурсе «Марафон талантов»

«Марафон талантов» - это масштабный проект семейного творчества, который дает шанс детям из многодетных семей попасть на сцену Государственного Кремлевского Дворца и на другие ведущие концертные площадки страны, сообщают в областной администрации.

Всероссийский конкурс проводится по номинациям: «Хореография»; «Вокал»; «Художественное слово». Прием заявок стартовал 10 мая 2020 года. Первый этап предполагает дистанционное участие.

Претенденты поедут на Финал конкурса в Москве. Он состоится в «День матери» 17 ноября 2020 года в Государственном Кремлевском Дворце. Оттуда на одном из федеральных телеканалов будет вестись прямая трансляцией ежегодного грандиозного концерта для 6 000 многодетных семей из всех регионов России. Участники будут выступать с известными эстрадными исполнителями.



Оставить свою заявку на участие, обратиться по всем вопросам, связанным с организацией и проведением акции, узнать о деталях конкурса можно узнать на сайте конкурса, а также по номеру телефона 8(915)240-45-92.



Подав заявку на Отборочный тур, можно получить оценку своего творчества от профессионалов: именитых членов жюри, среди которых не только Заслуженные и Народные артисты России, но и звезды Российской эстрады, театра и кино.