Иркутская таможня выявила невозврат 6 млн рублей за экспортированный в Китай каменный уголь

После поступления товара в Маньчжурию китайская фирм должа было выплатить свыше 6 млн рублей, однако средств за экспортированный в Китай уголь не поступило, сообщают в таможне.

В ангарской фирме-экспортере пояснили, что ранее контракты с данной китайской компанией не заключались. При этом при заключении контракта проверка, на предмет надежности данного инопартнера, не проводилась.

Исполняющая обязанности начальника отдела валютного контроля Иркутской таможни Анна Лосская пояснила: «В соответствии с действующим валютным законодательством Российской Федерации российская фирма-экспортер обязана в сроки, предусмотренные внешнеторговыми контрактами, обеспечить получение на свои счета в уполномоченных банках денежные средства, причитающиеся за переданный иностранному партнеру товар».