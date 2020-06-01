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С начал 2020 года в Иркутской области было выявлено 1935 нарушений валютного контроля

1 июня 2020

С начала 2020 года отделом валютного контроля Иркутской таможни было проведено 59 проверок фирм и организаций - участников внешнеэкономической деятельности, сообщают в иркутской таможне.

По результатам данных проверок было выявлено 1935 нарушений валютного законодательства на общую сумму свыше 1 млрд 203 млн рублей. При этом 98% нарушений валютного законодательства были выявлены при проверке экспортных контрактов.

Всего с начала 2020 года по данным проверкам иркутские таможенники возбудили 94 дела об административных правонарушениях. Основные правонарушения связаны с незачислением (невозвратом) денежных средств на счета уполномоченных российских банков за экспортированный товар.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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