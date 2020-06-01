Новости

КПК «БайкалКредитСервис» подозревают в мошенничестве

1 июня 2020

Как сообщают в ГУ МВД по Иркутской области, поводом для возбуждения уголовного дела по признакам состава преступления послужили многочисленные обращения граждан - пайщиков кооператива, заявивших о хищениях у них денежных средств по договорам передачи личных сбережений.

Полицейскими установлено, что КПК «БайкалКредитСервис» на территории областного центра начал свою деятельность с 2008 года. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, сотрудниками полиции установлена возможная причастность к данному противоправному деянию председателя правления потребительского кооператива.

В рамках расследования уголовного дела установлено свыше 20 потерпевших-пайщиков. В настоящее время известно, что причиненный ущерб составил сумму, превышающую 10 миллионов рублей. Как предполагают правоохранители, потерпевших могло быть больше.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
После лечения от коронавируса вахтовики Иркутской области смогут вернуться к работе
В Иркутской области из-за коронавируса закрыты 15 медучреждений
Роддом в Иркутске-2 закрыли из-за коронавируса
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании