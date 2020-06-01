КПК «БайкалКредитСервис» подозревают в мошенничестве

Как сообщают в ГУ МВД по Иркутской области, поводом для возбуждения уголовного дела по признакам состава преступления послужили многочисленные обращения граждан - пайщиков кооператива, заявивших о хищениях у них денежных средств по договорам передачи личных сбережений.

Полицейскими установлено, что КПК «БайкалКредитСервис» на территории областного центра начал свою деятельность с 2008 года. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, сотрудниками полиции установлена возможная причастность к данному противоправному деянию председателя правления потребительского кооператива.

В рамках расследования уголовного дела установлено свыше 20 потерпевших-пайщиков. В настоящее время известно, что причиненный ущерб составил сумму, превышающую 10 миллионов рублей. Как предполагают правоохранители, потерпевших могло быть больше.