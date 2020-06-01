В 2020 году в Иркутске отремонтируют 23 км дорог на 19 участках

В минувшие выходные были обследованы несколько объектов, реконструкция которых проходит в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщают в городской мэрии.

– По поручению мэра Иркутска Руслана Болотова, мы выезжаем на реконструируемые объекты совместно со специалистами стройконтроля и Росавтодора. Это позволяет более эффективно контролировать работу подрядчиков по качеству и срокам, оперативно формировать замечания. Такие совместные выезды проходят в ежедневном формате, – рассказала председатель комитета городского обустройства администрации города Иркутска Марина Цыренова.

В ходе объезда комиссия посетила объекты, ремонт которых проводит МУП «ИркутскАвтодор». Главный инженер предприятия Андрей Пономарев доложил о ходе ремонта новому руководителю «ИркутскАвтодора» Сергею Черткову. В этом строительном сезоне муниципальное предприятие занимается ремонтом семи объектов. На текущий момент все работы ведутся по графику: уже окончен ремонт на улице Старокузьмихинской в районе плотины ГЭС. Следующим сданным объектом станет бульвар Постышева. Работы там начались в апреле, окончание работ намечено на июнь.

– К качеству работ, проводимых МУП «ИркутскАвтодор», не должно возникать претензий ни со стороны заказчика, ни со стороны горожан. Муниципальное предприятие должно быть образцом среди других подрядчиков. Задача такая поставлена – мы должны выйти на этот уровень в ближайшее время, и дальше уже продолжать работу в таком ключе, – подчеркнул исполняющий обязанности директора МУП «ИркутскАвтодор» Сергей Чертков.