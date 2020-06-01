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Упрдор «Прибайкалье» проводит конкурс «Лучший объект дорожного сервиса»

1 июня 2020

Региональный этап конкурса проводится по семи номинациям, сообщают в организации.

  • «Лучший многофункциональный комплекс объектов дорожного сервиса»,
  • «Лучший автозаправочный комплекс»,
  • «Лучший гостиничный комплекс»,
  • «Лучшее предприятие торговли»,
  • «Лучшее предприятие общественного питания»,
  • «Лучшая станция технического обслуживания автомобильного транспорта»
  • «Лучшая площадка отдыха (стоянка автомобильного транспорта)».

В 2020 конкурс пройдёт в два этапа. До 1 октября, согласно номинациям, ФКУ Упрдор «Прибайкалье» определит семь лучших объектов в Иркутской области. Сведения о победителях направят в Москву, где Федеральное дорожное агентство во втором этапе среди представителей всех территорий РФ определит победителей.

К участию в конкурсе допускаются только объекты, соответствующие санитарным, противопожарным, дорожным и экологическим требованиям законодательства РФ, а также требованиям безопасности дорожного движения. Чтобы получить допуск, владельцы объектов, решившие участвовать в мероприятии, также должны выполнить технические требования и условия, выданные федеральным владельцем автомобильной дороги.

На объектах сервиса обязательно должны быть вместительные парковочные площадки с удобными подъездами к ним, должен быть предложен обширный перечень услуг для комфорта автомобилистов. Один из важных факторов, который также будет оцениваться – это внедрение прогрессивных технологий в области придорожного сервиса и повышение туристической привлекательности территории Российской Федерации.

Зарегистрироваться для участия можно с 1 по 31 августа 2020 года, подав заявку в ФКУ Упрдор «Прибайкалье» почтовым отправлением по адресу: 664007, г. Иркутск, ул. Бабушкина, 14 либо в отсканированном виде – на адреса электронной почты: office@irkroad.rursv@irkroad.ru.

Скачать вложения для участия в конкурсе «Лучший объект дорожного сервиса» (анкета участника, заявка на участие, описание номинаций конкурса) Вы можете в разделе "Главная/ ГОСУСЛУГИ/ Придорожный сервис" по ссылке.

 


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