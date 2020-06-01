Упрдор «Прибайкалье» проводит конкурс «Лучший объект дорожного сервиса»

Региональный этап конкурса проводится по семи номинациям, сообщают в организации.

«Лучший многофункциональный комплекс объектов дорожного сервиса»,

«Лучший автозаправочный комплекс»,

«Лучший гостиничный комплекс»,

«Лучшее предприятие торговли»,

«Лучшее предприятие общественного питания»,

«Лучшая станция технического обслуживания автомобильного транспорта»

«Лучшая площадка отдыха (стоянка автомобильного транспорта)».

В 2020 конкурс пройдёт в два этапа. До 1 октября, согласно номинациям, ФКУ Упрдор «Прибайкалье» определит семь лучших объектов в Иркутской области. Сведения о победителях направят в Москву, где Федеральное дорожное агентство во втором этапе среди представителей всех территорий РФ определит победителей.

К участию в конкурсе допускаются только объекты, соответствующие санитарным, противопожарным, дорожным и экологическим требованиям законодательства РФ, а также требованиям безопасности дорожного движения. Чтобы получить допуск, владельцы объектов, решившие участвовать в мероприятии, также должны выполнить технические требования и условия, выданные федеральным владельцем автомобильной дороги.

На объектах сервиса обязательно должны быть вместительные парковочные площадки с удобными подъездами к ним, должен быть предложен обширный перечень услуг для комфорта автомобилистов. Один из важных факторов, который также будет оцениваться – это внедрение прогрессивных технологий в области придорожного сервиса и повышение туристической привлекательности территории Российской Федерации.

Зарегистрироваться для участия можно с 1 по 31 августа 2020 года, подав заявку в ФКУ Упрдор «Прибайкалье» почтовым отправлением по адресу: 664007, г. Иркутск, ул. Бабушкина, 14 либо в отсканированном виде – на адреса электронной почты: office@irkroad.ru, rsv@irkroad.ru.

Скачать вложения для участия в конкурсе «Лучший объект дорожного сервиса» (анкета участника, заявка на участие, описание номинаций конкурса) Вы можете в разделе "Главная/ ГОСУСЛУГИ/ Придорожный сервис" по ссылке.