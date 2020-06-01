Деревянные дома-памятники Иркутска намерены подключать к городским инженерным сетям

Возможность подключения неблагоустроенных домов на улице Грязнова к городским инженерным сетям обсудили на депутатских слушаниях в думе Иркутска 27 мая. Вопрос внёс заместитель председателя думы, депутат по избирательному округу №19 Сергей Юдин. Вице-спикер пояснил, что на примере Грязнова предлагается выполнить «пилотный» проект по подсоединению к сетям других домов на территории Иркутска, сообщает пресс-служба думы.

– «Пилотом» он назван только потому, что на небольшом участке от улицы Тимирязева до переулка Пионерского мы хотели отработать механизм подключения таких же домов, в том числе и памятников архитектуры. Мы говорим сейчас только о водоснабжении и водоотведении, не трогая подключение тепла, хотя теплоснабжение тоже требуется. Но в этих домах нет мест общего пользования для размещения тепловых узлов, устройства общих душевых, туалетов. Получается замкнутый круг, – сказал Сергей Юдин. – В Иркутской области 4 тысячи домов-памятников, это 28% от общего количества в России, и большая часть из них находится в Иркутске. Уже разработана региональная концепция по сохранению памятников. Дома по улице Грязнова в нее включены. Согласно концепции, предлагается работать через механизм развития застроенных территорий, под который центральная часть Иркутска вряд ли подпадает, и взаимодействие с Агентством по развитию памятников Иркутска.

Заместитель председателя думы подчеркнул, что дополнительные суммы на эту работу смогут поступить после того, как с правительством Иркутской области будет достигнута договоренность о снижении процента софинансирования. Сейчас пропорции составляют 50% на 50%. Вложения со стороны Иркутска можно снизить до 4%, и тогда появится возможность направить деньги на расселение домов-памятников.

Также Сергей Юдин предложил рассмотреть возможность внесения в инвестиционную программу «Водоканала» работ по обустройству инженерных сетей в центральной части города, чтобы эти земельные участки стали привлекательными для инвестиций.

По словам и.о. заместителя мэра – председателя комитета по управлению Правобережным округом Елены Игумновой, по вопросу домов на Грязнова состоялось шесть совещаний с участием Сергея Юдина, комитетов и подразделений администрации Иркутска, МУП «Водоканал», управляющих компаний, АНО «Иркутские кварталы», Агентства развития памятников Иркутска, службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области.

При проработке вопроса учитывалось, есть ли в указанных домах муниципальная собственность, рассматривались планировка домов, год постройки и их статус: являются ли они памятниками архитектуры. С МУП «Водоканал» определяли техническую возможность подключения к сетям каждого многоквартирного дома. Возможность есть, однако в домах нет подвальных помещений, и разместить все коммуникации на территории общего пользования не представляется возможным. Возведение пристроев для размещения оборудования необходимо согласовывать со службой по охране культурного наследия.

– Также прорабатывалась возможность предоставления жителям субсидии на погашение затрат, так как стоимость подключения одного дома к сетям водоснабжения и водооотведения может составить порядка 3 миллионов рублей. Жилье, в основном, находится в частной собственности, поэтому выполнить работы за счет средств городского бюджета невозможно, – сообщила и.о. заммэра.

Кроме того, обсуждалась возможность интегрировать эти дома в проект «Иркутские кварталы», чтобы расселить за счет инвестиций, и это представляется наиболее удачным решением. Будет рассмотрена возможность привлечения инвесторов, а также участия в региональных и муниципальных программах и федеральных проектах «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ».

Заместитель председателя думы Иркутска Виталий Матвийчук подчеркнул, что перед расселением дома нужно признать дома аварийными. Так как экспертиза проводится за счет собственников, это может затянуться. Необходимо изыскать средства, чтобы помочь людям это сделать, сказал вице-спикер. По информации мэрии, эта работа будет проведена.