Самозанятым начали выплачивать субсидии и налоговые бонусы

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации Владимира Путина сегодня всем самозанятым гражданам в мобильном приложении «Мой налог» начислен дополнительный налоговый бонус в размере одного МРОТ (12 130 рублей). Этот бонус будет списываться автоматически в 2020 году в счет уплаты налога, задолженности или пени по налогу на профессиональный доход. Бонус предоставляется всем зарегистрированным плательщикам налога на профессиональный доход, а также тем, кто будет регистрироваться в 2020 году.

Кроме того, 29 мая 2020 года Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал Постановление № 783. В соответствии с документом самозанятым гражданам положена субсидия в размере налога, уплаченного за 2019 год. Субсидия выплачивается на банковскую карту, привязанную в мобильном приложении «Мой налог». Для получения субсидии заявление не требуется.

Первые субсидии для самозанятых общей суммой более чем на 1 млрд рублей сегодня направлены на банковские карты, привязанные ими в мобильном приложении «Мой налог».

В помощь самозанятым на сайте ФНС России размещены необходимые разъяснения о выплате субсидий и предоставлении бонусов, а также даны ответы на часто задаваемые вопросы.