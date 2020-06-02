В Иркутской области ликвидированы все пожары

Огонь перешел в лесную зону с земель иных категорий и распространился на площади 371 га, из которых 120 га, покрытые лесом, сообщают в областной администрации.

Ликвидирован находившийся в локализованном состоянии пожар в Усть-Удинском районе, обнаруженный 31 мая.

Локализованным остается пожар в Тайшетском районе, зарегистрированный 19 мая в труднодоступной, удаленной от дорог и населенных пунктов местности. Напомним, возгорание началось из-за грозы.

Как сообщил 1 июня на заседании регионального оперативного штаба исполняющий обязанности министра лесного комплекса Иркутской области Дмитрий Петренев, открытого огня внутри очага уже нет. Сотрудники парашютно-десантной пожарной службы завершают обработку 12-километровой кромки пожара, площадь которого 2700 га.