Главные изменения в потреблении россиян

При общих расходах среднестатистической российской семьи в апреле в размере 56,8 тыс. руб. траты на питание в среднем составили 26,0 тыс. руб. Значение Food Index составило 46%, что является самым высоким значением за всю историю наблюдения, сообщает исследовательский холдинг Ромир.

В апреле средний чек отметился большим ростом, прибавив 31 рубль (+5,4%). Таким образом, он оказался равен 601 рублю. За год же средний чек также вырос на 44 рубля или 7,9%.

Недельные расходы россиян постепенно возвращаются в норму в мае после показателей марта и апреля.

- Но мы все еще продолжаем наблюдать рост недельных расходов против прошлого года, несмотря на сокращение внедомашних расходов, что сигнализирует об инфляции. Объем повседневных расходов в России немного сократился: в среднем типичная семья на неделе с 18 по 24 мая потратила на повседневные товары 4427 рубля, что на 3,2% меньше, чем неделей ранее, и, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, оказалось выше на 181 рубль или на 4,3%, - говорят в Ромир.

Несмотря на стабильность показателя недельного среднего чека в последние два месяца (с 14-й по 21-ую неделю он находится в диапазоне 582-577 руб.), прирост среднего чека к прошлому году, который мы отмечали на двух прошлых неделях, сохранился. Рост происходит на фоне роста цен.

В апреле 2020 вектор Дефлятора совпал с официальным показателем инфляции Росстата: индекс показал рост в 1,13%, а инфляция – рост в 0,83%. Годовые значения этих показателей, т.е. накопленные с января по апрель, равняются 2,3% и 2,1% соответственно.

В апреле 2020 года россияне резко сократили свои повседневные расходы – падение по сравнению с мартом составило -16,6%. Реальные (очищенные от инфляции) расходы, как и номинальные, за месяц также упали - на 17,2%.

Количество свободных денег домохозяйств составило 17,6 тысяч рублей, что значительно меньше, чем в апреле прошлого года, когда количество свободных денег равнялось 29,1 тысяч. Но при этом наблюдается рост против прошлого месяца, когда количество свободных денег составляло 13,4 тысячи. Т.е. падение против прошлого года составило 40%, а рост против прошлого периода – 31%.

Ежемесячные индексы «Ромир» подсчитаны по данным за апрель, индексы по данным за май будут традиционно представлены во второй половине июня.

«Если в начале апреля шла «компенсация» после социальной паники и аномальных последних двух недель марта перед карантином, когда шли массовые закупки товаров, позволяющих поддерживать гомеостаз, то последние несколько недель идет оптимизация потребления и поведения, некая рационализация отношения. Уже сейчас по нашим данным в оперативных исследованиях мы видим, что россияне планируют вернуться к привычному образу питания после окончания ограничительных мер. В ходе майских праздников в Москве выросло потребление еды из кафе/ресторанов на 5%.

И уже очевидно, что как только мы вернемся к нормальной социальной жизни без ограничений, что часть наших покупок все равно останется в e-commerce.

Летние месяцы сгладят последствия кризиса, но о полном восстановлении потребления и социальных связей мы, наверное, можем мечтать, в лучшем случае, к осени. Говоря об индивидуальном поведении, очевидно, что россияне адаптивны, мы пережили в трех поколениях такое количество потрясений, а за последние 20 лет какие только кризисы не переживали, что и с этим определенно сможем справиться». — комментирует президент исследовательского холдинга «Ромир», доктор социологических наук Андрей Милёхин.