Альфа-Банк предоставил венчурный кредит IVI на 3,7 млрд

Альфа-Банк предоставил шестилетний венчурный кредит в объеме 3,7 млрд рублей компании IVI на дальнейшее развитие и укрепление позиций лидера на рынке онлайн видео-сервисов. Согласно условиям сделки, Альфа-Банк также получил право приобрести 2,5% акционерного капитала IVI в рамках заключенного соглашения о варранте.

В настоящих рыночных условиях и на текущем этапе развития IVI венчурный кредит от Альфа-Банка является одной из наиболее выгодных форм финансирования в рамках стратегии IVI как с точки зрения стоимости привлечения капитала, так и с точки зрения минимизации размытия долей существующих акционеров в капитале IVI.

Привлечённые средства позволят IVI и далее инвестировать в свой бизнес, усиливая и позицию лидера на быстрорастущем рынке онлайн-кинотеатров в России. Компания продолжит работу по анализу вариантов привлечения дополнительного акционерного финансирования, включая возможность выхода на IPO в 2021-2022 годах.

«Альфа-Банк позитивно оценивает бизнес-модель и перспективы развития IVI. Однако с учетом специфики OTT сервисов — активного инвестирования в увеличение доли рынка при низкой доле материальных активов, предоставляемых как обеспечение кредита, — со стороны банка требовались качественная экспертиза и индивидуальный подход к оценке компании. Альфа-Банк совместно с IVI нашли оптимальную, взаимовыгодную структуру сделки, которая полностью отвечает интересам обеих сторон», — подчеркнул заместитель председателя правления, директор корпоративного и инвестиционного бизнеса Альфа-Банка Андрей Чулак.

«IVI продолжает устойчивое развитие, несмотря на осложнение общеэкономической ситуации в связи с пандемией. Мы стали первым игроком на рынке OTT VoD сервисов, кому удалось привлечь кредитное финансирование от коммерческого банка. Инвестиции Альфа-Банка свидетельствуют о зрелости и экономической устойчивости бизнес-модели IVI, а также значимых результатах деятельности команды. С учетом инвестиций в акционерный капитал, привлечённых в 2019 году, и нового кредитного финансирования от Альфа-Банка IVI обладает достаточным инвестиционным ресурсом для дальнейшего роста и сохранения лидерства», — прокомментировал Олег Туманов, генеральный директор и основатель IVI.