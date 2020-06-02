Альфа-Банк разъяснил условия работы беспроцентного периода кредитной карты «100 дней без процентов»

Беспроцентный период распространяется на покупки, переводы и снятие наличных. Он начинается на следующий день после совершения любой первой операции по карте и продолжается, если:

1. Каждый месяц вносите минимальный платеж не менее чем в указанном банком размере и не позднее даты оплаты минимального платежа. Его размер определяется в зависимости от суммы задолженности согласно Общим условиям кредитования.

2. Полностью погашаете задолженность по карте до окончания беспроцентного периода.

От количества трат по карте срок беспроцентного периода не зависит. Но чем больше вы тратите по карте в этот период, тем больше будет ваш минимальный платеж.

При невыполнении одного из условий беспроцентный период прекращается и банк начинает начислять проценты. Проценты начисляются на всю задолженность по кредитной карте с первого дня беспроцентного периода и до даты полного погашения задолженности. После полного погашения задолженности беспроцентный период начнется заново на следующий день после любой вашей операции по карте.

Как формируется минимальный платеж?

Размер минимального платежа составляет сумму, не превышающую 10 % от суммы основного долга по кредиту на дату расчета минимального платежа (если данное условие предусмотрено индивидуальными условиями кредитования), но не менее 300 рублей (если кредит предоставляется в рублях), 10 долларов США (если кредит предоставляется в долларах США), 10 евро (если кредит предоставляется в евро).

Для погашения вы можете вносить сумму, превышающую минимальный платеж.

Где смотреть информацию о платежах и как пополнять карту?

Дата платежа, дата окончания беспроцентного периода и размер минимального платежа есть в нашем мобильном приложении и в выписке, которая отправляется на вашу электронную почту, указанную при оформлении карты. Пополняйте кредитку через банкомат, мобильное приложение или интернет-банк. Все карты Альфа-Банка можно легко подключить к системе бесконтактных платежей и платить онлайн и офлайн с помощью смартфона.