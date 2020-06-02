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Банк «Союз» запускает сезонный вклад «Надежный процент»

2 июня 2020

Банк «Союз» сообщает о запуске сезонного предложения для своих частных клиентов – вклада «Надежный процент». 

Вклад можно открыть на 367 дней, процентная ставка по вкладу составляет 5,65%* годовых в рублях при открытии вклада в системе «Интернет-банк» и 5,5%* годовых при открытии вклада в отделении банка. Минимальная сумма вклада – 100 000 рублей. Проценты по вкладу «Надежный процент» начисляются со дня, следующего за днем внесения денежных средств во вклад, по день окончания срока вклада включительно. Периодичность выплаты процентов – ежемесячно. В случае досрочного расторжения клиентом договора вклада, выплаченные ранее проценты сохраняются. За период со дня, следующего за днем последней выплаты, по день досрочного возврата вклада включительно проценты выплачиваются по ставке вклада «До востребования».

Вклад можно открыть в «Интернет-банке» и в любом отделении банка c 1 июня 2020 г.

* условия по вкладу актуальны на момент публикации новости


/ Сибирское Информационное Агентство /
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