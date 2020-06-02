Банк «Открытие» выступил партнером инвестиционного марафона «Удмуртия Calling»

Банк «Открытие» выступил официальным партнером дня «Информационные технологии» инвестиционного марафона «Удмуртия Calling». Одно из главных экономических мероприятий региона состоится с 5 по 26 июня в режиме онлайн.

В рамках марафона будет продемонстрирован инвестиционный потенциал и возможности Удмуртии, передовые тенденции и презентованы перспективные проекты для инвестирования.

«Июнь — традиционное время для поиска инвестиций. Два года подряд мы делали это на Петербургском экономическом форуме, на котором в 2019 году мы заключили инвестиционные соглашения на 10 млрд рублей. Текущая ситуация в стране и мире внесла свои коррективы, но для нас это не повод останавливаться и останавливать экономику. Объем инвестиций в основной капитал Удмуртии за первый квартал 2020 года составил 16,3 млрд рублей. Это на 7,4% больше значения 2019 года. Сейчас наша задача — закрепить результат и не снижать планку. В рамках нашего онлайн-форума мы представим проектов на общую сумму 48 млрд рублей», — прокомментировал Глава Удмуртии Александр Бречалов.

«Банк «Открытие» всегда уделяет особое внимание работе с малым и средним бизнесом. В условиях ограниченного роста экономики, падения реальных доходов населения и сложностей с привлечением финансирования наша задача усилить развитие этого сегмента. Мы крайне заинтересованы в появлении новых качественных площадок, где предприниматели найдут возможности для роста их бизнеса. Я уверена, что инвестиционный марафон «Удмуртия Calling» станет главной площадкой для общения инвесторов и предпринимателей», - комментирует заместитель президента – председателя правления банка «Открытие» Надия Черкасова.

Среди участников будут представители крупных федеральных компаний, институтов развития и бизнес-сообществ, инвесторы и предприниматели.

Инвестиционный марафон пройдет четыре дня. 5 июня будет обсуждение проектов по теме «Информационные технологии», 11 июня«Туризм», 19 июня «Сельское хозяйство» и завершится марафон 26 июнядемонстрацией проектов в сфере «Промышленность».

Подробнее о мероприятии можно узнать на сайте https://madeinudmurtia.ru/lp/udmcalling