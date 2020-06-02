В мае в Иркутском районе проверено более 50 неблагополучных семей

Рейды прошли в Марковском, Уриковском и Смоленском муниципальных образованиях, сообщают в районной администрации.

- В первую очередь мы проверяем исправность и наличие пожарных датчиков, а также исправность печного отопления и электропроводки. Во всех проверенных семьях установлены и исправны противопожарные извещатели. Цель таких рейдов - заставить родителей задуматься о воспитании своих детей, отказаться от пагубных привычек и создать для детей безопасные условия для жизни, - рассказала начальник отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Иркутского района Ольга Пономарева.

Также семьям оказана консультативная помощь по вопросам оформления детского пособия, восстановления документов, кодировки от алкогольной зависимости, трудоустройства, выбора образовательного учреждения для получения основного профессионального образования.

В рамках рейдов специалисты раздали родителям информационные буклеты по правилам пожарной безопасности и нахождения на водных объектах в летний период, здоровому образу жизни, о надлежащем исполнении родительских обязанностей.