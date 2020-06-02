Райффайзенбанк: россияне стали чаще использовать банковские карты на фоне пандемии

Россияне стали чаще пользоваться банковскими картами и сократили использование наличных, показал опрос Райффайзенбанка. В период пандемии, согласно результатам опроса, наиболее серьезно к мерам гигиены при взаимодействии с деньгами относятся люди старше 60 лет, а активнее всех переходят на безналичную оплату россияне в возрасте до 30 лет.

Платим картой, но немного наличных не помешает

Почти 42% опрошенных стараются на фоне пандемии расплачиваться преимущественно картой, показал опрос Райффайзенбанка. 45% респондентов заявили, что используют карты, но немного наличных все же не помешает. Только 13% предпочитают наличные.

При этом женщины активнее, чем мужчины, используют безналичную оплату — 49% женщин заявили, что стали чаще пользоваться картой. Так же ответили только 33% мужчин. 19% мужчин ответили, что расплачиваются только наличными деньгами, потому что, по их мнению, это надежнее.

Активнее других картами стали платить россияне в возрасте от 18 до 30, а также старше 60 лет — 53% и 41% соответственно. Поклонники наличных денег — обычно люди 51–60 лет, в этой группе бумажные деньги предпочли 18% опрошенных.

Меры безопасности: от NFC до спиртовых салфеток

Почти 21% опрошенных дезинфицируют банковскую карту, если пользовались ей вне дома. Еще 26% расплачиваются смартфоном, а 22% дезинфицируют руки, а карты дома не достают. Чаще других карты санируют люди 41–50 лет, а реже всего — россияне 51–60 лет, однако они ответственно подходят к дезинфекции рук после контакта с картой.

«Этой весной популярность наличных денег снижается, а тренд на использование методов онлайн-оплаты растет. Это просто, быстро и безопасно. Мы советуем клиентам максимально использовать возможности мобильного и интернет-банка Райффайзен-Онлайн. А карту в банкомате можно использовать бесконтактно — функцией NFC сейчас оборудовано 87% активного парка наших банкоматов. А в ситуации, когда не обойтись без наличных или ввода пин-кода на кассе, достаточно знать базовые правила безопасности и следовать им», — отметил Максим Степочкин, руководитель управления некредитных продуктов Райффайзенбанка.

Чтобы дезинфицировать банковскую карту, осторожно, без усилия протрите ее поверхность спиртовой салфеткой, чтобы не повредить чип, магнитную полосу или надписи на ней, рекомендует доктор химических наук, коммерческий директор нефтехимической компании Фьюлэнд Борис Скадченко. Так вы не сотрете важную информацию, например, CVV-код. Это важно делать регулярно, особенно если вы пользуетесь банкоматом. Если при бесконтактной оплате вам пришлось ввести пин-код, помните о дезинфекции рук или используйте одноразовые нитриловые перчатки.

При контакте с деньгами действуют те же правила, что и при контакте с любыми другими предметами и поверхностями. Деньги циркулировали среди неизвестного вам количества людей, поэтому после использования протрите руки антисептиком, а дома вымойте их с мылом. При использовании банкомата вам также потребуется продезинфицировать руки, несмотря на то, что сотрудники банка обрабатывают антисептиком все поверхности общего пользования. Очень важно не забывать про смартфон — вы постоянно держите его в руках и используете в течение дня. Поэтому протирайте его антисептиком до контакта с лицом, а по приходу домой как следует протрите спиртовой салфеткой.

Не только деньги: что делать с поверхностями

Большинство опрошенных — 41% — в период пандемии пользуются банкоматами как обычно. 30% сообщили, что используют перчатки, которые потом выбрасывают. 23% респондентов предпочитают использовать бесконтактную технологию NFC, которая позволяет не вставлять карту в банкомат.

Женщины оказались осторожнее мужчин: в этой группе опрошенных только 35% не меняли привычек при использовании банкоматов, а среди мужчин — 48%. При этом 36% женщин используют перчатки и выбрасывают их после прикосновения к поверхностям общего пользования, так же поступают только 23% мужчин.

Серьезнее всего к безопасности подходили люди старше 60 лет — в этой категории почти 46% пользуются банкоматом в перчатках. На втором месте категория 18–30 лет — здесь также ответили 30%, а 34% заявили, что предпочитают банкоматы с NFC. При этом половина людей в возрасте 51–60 лет не меняли своих привычек и не используют средств защиты при контакте с поверхностями банкомата.

«Существует несколько видов антисептиков, которые можно использовать для дезинфекции поверхностей и кожи рук после контактов с внешними поверхностями. В том числе: галогеносодержащие, кислотные или щелочные, спиртовые и альдегидные, фенольные. Самые простые и эффективные — дезинфектанты на спиртовой основе, — поясняет доктор химических наук, коммерческий директор нефтехимической компании Фьюлэнд Борис Скадченко, — Обычно они содержат изопропиловый или этиловый спирт, либо их смесевую композицию. При этом использование 95%-го изопропилового спирта менее эффективно, чем использование раствора с содержанием 70–75% вещества».

Это связано с тем, что раствор лучше проникает в кожу, чем чистый спирт, поясняет эксперт. Кроме того, спирт сушит кожу, и может привести к ее раздражению, тем самым сделав более уязвимой для инфекций. Поэтому нужно использовать именно спиртовой раствор. Его классический рецепт включает в себя спирт, воду и глицерин. Опционально — перекись водорода, эфирные масла и отдушки, добавил Борис Скадченко. Для спиртового раствора актуально правило 30 секунд — это время требуется, чтобы антисептик подействовал.

Райффайзенбанк продолжает предпринимать дополнительные меры по защите клиентов и сотрудников в отделениях банка, в частности, производится регулярная обработка клавиатур банкоматов дезинфицирующими средствами, каждые полчаса дезинфицируются дверные ручки и кнопки общего пользования, все рабочие поверхности в офисах и отделениях банка обрабатываются ежедневно, а клиентам, которым необходимо посетить отделения, на входе предлагаются маски и перчатки. При этом клиентам рекомендуют активно использовать цифровые каналы, в частности, интернет-банк Райффайзен-Онлайн и Райффайзен Бизнес Онлайн, в которых можно получить все необходимые финансовые сервисы там, где это удобно.

Опрос проводился в мае 2020 года, в нём приняли участие более 300 человек старше 18 лет.