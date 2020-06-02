Евгений Малюшкин назначен руководителем братского подразделения Tele2

Tele2 сообщает о назначении Евгения Малюшкина руководителем обособленного подразделения иркутского филиала Tele2 в городе Братске.

На данной позиции Евгений будет отвечать за планирование и реализацию стратегии оператора на северной части территорий Иркутской области, укрепление бизнес-позиций Tele2 в регионе, поддержку и развитие корпоративной культуры и ценностей компании.

Евгений имеет два высших образования: окончил физический факультет и имеет диплом по специальности «менеджмент и международный бизнес» Иркутского государственного университета. Опыт работы в телекоммуникациях – более 17 лет. Начиная с 2003 года Евгений занимал разные управленческие позиции в компаниях МТС, Мегафон и Tele2.

До последнего назначения Евгений Малюшкин занимал должность директора Ямало-Ненецкого филиала Tele2. Под его руководством регион значительно улучшил операционные и финансовые показатели, и в дальнейшем был переведен в старший кластер.