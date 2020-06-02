Игорь Кобзев выступил за сохранение низких тарифов на электроэнергию в Иркутской области

Игорь Кобзев поставил задачу сохранить низкие тарифы на электроэнергию в Иркутской области. Об этом исполняющий обязанности Губернатора региона заявил во время посещения Ново-Иркутской ТЭЦ.

Это предприятие на 80% обеспечивает Иркутск и Шелехов теплом и горячей водой. Игорь Кобзев ознакомился с производственным циклом, побывал в цехах. Для генерации тепловой энергии Ново-Иркутская ТЭЦ на 80% использует уголь разрезов Иркутской области. В год сжигают до 2,5 млн тонн топлива. На станции работает самое современное оборудование, внедряют новейшие технологии и системы управления.

- Тарифы на электричество для населения в Иркутской области самые низкие в стране. Их повышение не планируется за исключением случаев, связанных с инфляцией. Жители нашего региона участвовали в строительстве Ангарского каскада ГЭС, для них важна низкая цена на электроэнергию. Их мнение необходимо учитывать при образовании тарифов- сказал Игорь Кобзев.

Так как Ново-Иркутская ТЭЦ является предприятием непрерывного цикла, в условиях пандемии коронавирусной инфекции на нём внедрили беспрецедентные меры безопасности работников. Те, кто не задействован в производстве, трудятся удаленно. Для остальных введен постоянный мониторинг температуры тела, обеспечение средствами индивидуальной защиты, создан специальный порядок перемещений по предприятию, который максимально разводит потоки людей. К примеру, в столовой для разных цехов есть отдельное время обеда.

Генеральный директор ПАО «Иркутскэнерго» Олег Причко сообщил, что режим повышенной готовности не повлияет на проведение летней ремонтной программы предприятия. В 2020 году на эти цели направлено около 700 млн рублей. Сейчас заканчивается ремонт вагоноопрокидывателей, дробилок, ленточных конвейеров. Проведены текущие ремонты двух тепловозов, доставляющих составы с углем, а также сезонное техническое обслуживание бульдозерного парка. Запланированы ремонты турбоагрегатов и котлоагрегатов. На модернизацию оборудования станции выделено 645 млн рублей.



- В зимний период станция работает на полную мощность, к нему необходимо готовиться. Мы стараемся выполнить все запланированные ремонтные программы. Это слаженная работа всего нашего персонала и компаний-подрядчиков, которые не допустили отклонения от графиков, сроков и объемов, - сказал Олег Причко.

Тема выравнивания тарифов поднималась в начале марта. «Известия» сообщали, что единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию, с инициативой введения которой выступила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, может появиться в России уже в первой половине 2021 года. Она предполагает выравнивание расценок в регионах как минимум до средних по стране (3,4 рубля за 1 кВт/ч). В Иркутской области, где самые низкие в стране энерготарифы, тема «выравнивания» традиционно вызывает бурную дискуссию.

Напомним, «Россети» поддержали инициативу Матвиенко о единой госполитике формирования энерготарифов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя генерального директора по экономике и финансам компании Павла Гребцова.

«В настоящее время единые – котловые – тарифы на услуги по передаче электрической энергии на одном уровне напряжения могут различаться в несколько раз в зависимости от субъекта РФ», – сказал Гребцов. Например, тарифы на передачу электроэнергии в Иркутской области в 3,8 раза ниже, чем в соседней Бурятии и в восемь раз ниже, чем в Республике Тыва.

«Такой значительный разрыв создает дискриминационные условия для потребителей услуг по передаче электрической энергии и является экономическим барьером для инвестиционных вложений в развитие субъектов РФ, на территории которых установлен высокий тариф», – подчеркнул Гребцов.