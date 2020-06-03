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В Тайшетском районе отменен режим ЧС

3 июня 2020

Решение принято в связи с тем, что 2 июня там ликвидирован крупный лесной пожар, сообщают в областной администрации.

Он был зарегистрирован 19 мая в труднодоступной, удаленной от дорог и населенных пунктов местности. Возгорание началось из-за грозы.

При возобновлении тушения группировка сотрудников парашютно-десантной службы была увеличена до 100 человек. Вертолетом они были высажены вдоль кромки пожара, которая по окружности достигла 12 км. Локализовать очаг удалось только 27 мая на площади 2700 га.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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