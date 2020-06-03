Для компаний, работающих с вахтовиками, изменили правила работы в Приангарье

Глава Иркутской области Игорь Кобзев внес изменения в Правила поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области.

Так, предприятия, привлекающие сотрудников для работы вахтовым методом, должны обеспечить соблюдение всех требований в отношении не только своих работников, но и в отношении подрядных (субподрядных) организаций и их работников (обсервация, транспортировка сотрудников, работа в закрытом режиме, дезинфекция помещений и т.д.).

Напомним, что сейчас в Приангарье любые перемещения вахтовиков запрещены указом врио губернатора. Кроме того, приостановлен прием и новых рабочих на вахты.

По данным на 3 июня, в Иркутской области 42% заражений (1039 человек из 2447) приходится на вахтовиков. Наиболее сложная ситуация в Усть-Куте, где из 570 заболевших 481 прибыли на вахту, и в Бодайбо, из 216 заболевших 212 прибыли на вахту.

Вчера и.о. заместителя председателя Правительства Иркутской области Валентина Вобликова сообщила, что первые 47 вахтовиков, вылечившиеся от коронавируса, выписаны из больницы.

– В основном заболевали работающие, а не выезжающие вахтовики. Я думаю, что все вернутся к трудовой деятельности – они сейчас все абсолютно безопасны, – говорит Валентина Вобликова.

Она подчеркнула, что на вахтах сейчас создаются все условия для безопасной работы.

– Сейчас на вахтах работают профессиональные медицинские бригады, сформированные из иркутских докторов. Кроме этого, применяются все методы дезинфекции, антисептической обработки, соблюдается масочный режим. Ситуация на вахтах находится под особым контролем эпидемиологов и инфекционистов. Поэтому туда, где уже созданы все условия безопасного пребывания , вахтовики будут возвращаться к работе, – заверила заместитель председателя Правительства.