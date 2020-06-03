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В шорт-лист кинофестиваля «Человек и Природа» вошли 27 фильмов

3 июня 2020

В программу 19 Байкальского Международного кинофестиваля «Человек и Природа» имени В. Г. Распутина вошли 10 документальных и научно-популярных, 5 игровых и 12 анимационных картин, сообщают в областной администрации.

- Конкурсная программа будущего фестиваля очень сильная. Ярким событием станет фильм «Остров Буромского» режиссера Ольги Стефановой, посвященный первопроходцам-полярникам, отдавшим жизни освоению суровых территорий. Особое место займёт лента «Акулы. Вымирание». У режиссера этого фильма Роба Стюарта трагическая судьба - он не вернулся с очередного погружения. Это оказалось снятым на пленку. Зрителям предстоит стать свидетелями непоправимого события, - сказала член отборочной комиссии Надежда Зайцева.

Кинофестиваль состоится в Иркутске с 24 по 28 сентября. Его цель - формирование экологического сознания средствами кино. Заявки на участие в кинофестивале поступили от кинематографистов 54 стран. Это Россия, Германия, Италия, Испания, Индия, Франция, а также ЮАР, Бразилия и другие. Со списком фильмов, вошедших в шорт-лист фестиваля, можно ознакомиться на сайте Иркутского областного кинофонда.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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