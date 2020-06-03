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Игорь Кобзев предложил продлить действие пониженных ставок по налогам для бизнеса

3 июня 2020

Глава региона Игорь Кобзев, говоря о мерах поддержки экономики в период выхода из ограничений, связанных с коронавирусом, отметил, что первоочередная цель – поддержка малого и среднего бизнеса.

- Существенную роль будет играть предоставление кредитными организациями региона беспроцентных займов на выплату зарплат. Хочу обратиться к депутатскому корпусу с просьбой поддержать наше предложение по продлению пониженных ставок по налогу на имущество организаций, транспортному налогу и упрощённой системе налогообложения, - сказал Игорь Кобзев сегодня, 3 июня, во время пресс-конференции.

Врио Губернатора также рассказал, что с начала 2021 года планируется отменить единый налог на вменённый доход, будут предоставляться льготные микрозаймы субъектам малого и среднего бизнеса, рассматриваются субсидии промышленным предприятиям, возмещение затрат на строительство многоквартирных жилых домов путём предоставления льгот по налогу на имущество (до 50%), а также возмещение 100% затрат на строительство объектов социально-культурной сферы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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