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Чаще всего жители Иркутской области мигрируют в Москву, Санкт-Петербург и Краснодар

4 июня 2020

Наибольший миграционный прирост по внутрирегиональной миграции наблюдается в Иркутском районе (Маркова, Урик и Хомутово и Грановщина), сообщает Иркутскстат.

Приангарье теряет население за счет межрегиональной миграции. Наши земляки предпочитают выезжать в Москву и Московскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Из российских субъектов с комфортным теплым климатом выбор падает на Краснодарский край. Из сибирских регионов выбирают Красноярский край, Новосибирскую область.

В 2019 году резко возросло число прибывших из-за границы, как из стран СНГ, так и из дальнего зарубежья. В результате получен положительный итог международной миграции (+4151 человек), вместо убыли в 2018 года (-549 человек). Это снизило общие миграционные потери Иркутской области.

Чаще всего место жительства меняется по мотивам личного, семейного характера (36%), а также в результате возвращения после временного отсутствия (26%). Из всех выехавших каждый десятый покинул свой регион из-за работы, 7% - отправились на учебу. 

Самая активная возрастная группа, готовая к перемене мест, - лица 30-39 лет (четверть всех мигрантов, при доле их в общей численности населения региона – 16,5%).  

 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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