Обращаясь за выплатой на детей, родители массово указывают неверные банковские реквизиты

По состоянию на 3 июня Отделение ПФР по Иркутской области семьям региона уже перечислило более 3 миллиардов рублей на 304 245 детей, сообщают в фонде.

Более трех тысяч родителей региона допустили ошибки в указании банковских реквизитов. Чаще всего это реквизиты закрытых счетов. Десятки людей неправильно переписали номер своего счета. Самой массовой ошибкой стало несоответствие ФИО получателя. Иными словами ФИО заявителя не соответствует владельцу банковского счета. Зачастую такое происходит, когда банковский счет был открыт до замужества (под девичьей фамилией), а заявление заполняется под изменившейся фамилией.

Настоятельно рекомендуем: не указывайте реквизиты счетов других лиц (родителей, соседей, бабушек и дедушек, детей и т.д.). В этом случае заявители по такому заявлению денег не получат.

Еще одна самая распространенная ошибка при заполнении заявления – родители вместо номера актовой записи о рождении ребенка указывают серию и номер самого документа.

В заявлении необходимо указывать именно номер авктовой записи. Родителям, неверно указавшим свои данные, в кратчайшие сроки необходимо уточнить информацию и обратиться Пенсионный фонд. Сведения можно передать через онлайн-приемную на сайте www. pfrf.ru либо по телефону контакт-центр 47-00-00.