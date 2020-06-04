Глава ВТБ счел невысокой закредитованность населения в России

Глава ВТБ Андрей Костин считает, что уровень закредитованности населения в России, согласно мировым критериям, не является высоким. По его словам, для большинства россиян угрозы невозврата и прекращения обслуживания кредитов нет.

«Есть мировые критерии, по которым уровень закредитованности населения не является у нас высоким. Есть отдельная группа населения, но она достаточно узкая, где действительно уровень закредитованности слишком высок, там, где люди должны больше половины зарплаты или доходов отчислять на погашение задолженности. Но эта группа не является определяющей и не может утопить этим банковский сектор»,— сказал господин Костин в интервью Business FM.

Он отметил правильность мер Банка России, принимаемых для ужесточения контроля за выдачей кредитов, прежде всего тем, у кого уровень закредитованности очень велик. Однако глава ВТБ повторил, что у большинства населения проблемы невозврата и необслуживания нет.