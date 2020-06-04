В Иркутскую область прибыли более 800 тыс. защитных масок для пожилых жителей региона

В ближайшее время маски будут распределены между муниципальными образованиями региона, сообщают в областной администрации.

Защитные средства предназначены для людей старше 60 лет, которые не получают никаких услуг в учреждениях социального обслуживания.

Выдавать маски будут через отделы по молодежной политике администраций муниципальных образований - по две штуки на одного человека. До сегодняшнего дня в регион поступило 1, 2 млн средств защиты. Таким образом, общее количество доставленных масок – более двух миллионов штук.

Кроме этого, в министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области продолжается выдача масок тем, кто получает социальные услуги:

гражданам старше 60 лет, которые в установленном порядке признаны нуждающимися в социальном обслуживании;

семьям, состоящим на учете в банке данных Иркутской области о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении;

семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации (семьям, получающим услуги в учреждениях социального обслуживания).

Этим категориям граждан маски доставляют на дом сотрудники комплексных центров социального обслуживания населения и учреждений социального обслуживания семей и детей.