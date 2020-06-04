Кредит для малого и среднего бизнеса по льготной ставке можно получить в Примсоцбанке

Примсоцбанк активно набирает обороты по выдаче кредитов на рефинансирование кредитов других банков. Отметим, льготные условия кредитования разработаны в соответствии с программой Минэкономразвития России. Таким образом рефинансировать кредит представители малого и среднего бизнеса могут по ставке до 8,5 % годовых. Немаловажно, что Банк учитывает те непростые условия, в которых сейчас находится бизнес и потому каждый клиент рассматривается индивидуально.

Сумма такого кредита может составить до 42 млн. рублей под обеспечение недвижимостью или автотранспортом. Оценка залога проводится бесплатно специалистом банка, страховка не требуется. Доступны как срочные кредиты (с единовременной выдачей всей суммы), так и с возобновляемой кредитной линией (кредит выдаётся частями).

Заявку на рефинансирование можно оставить на официальном сайте Банка. Подробную информацию о кредитовании малого и среднего бизнеса в Примсоцбанке вы всегда можете получить в наших отделениях, а также на официальном сайте и по телефону единой справочной службы 8(800)200-42-02.