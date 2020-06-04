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В Ангарске начали делать тесты на COVID-19

4 июня 2020

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Тесты на коронавирус в Иркутской области начала делать еще одна лаборатория региона – лечебно-диагностический центр МАНО в Ангарске. В ближайшее время тестирование будут проводить и в местной медсанчасти. Об этом заявили сегодня, 4 июня на заседании оперативного штаба.

– Федеральный Роспотребнадзор заявил о том, что ряду регионов страны будут выделены средства на проведение некоторым категориям граждан тестов на антитела к коноравирусной инфекции. Я считаю, что все медицинские работники должны бесплатно пройти тестирование. Это поможет сохранить жизнь и здоровье не только им, но и пациентам. Прошу проработать этот вопрос, – отметил глава региона Игорь Кобзев.

За последние сутки в Иркутской области подтверждены 95 новых случаев коронавируса, из них 65 среди вахтовиков. Всего на 4 июня зафиксированы 2542 случая заражения.  


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
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