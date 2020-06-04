Игорь Кобзев назвал причину роста COVD-19 среди вахтовиков Иркутской области

В начале режима самоизоляции и борьбы с коронавирусом власти Иркутской области компаниям, использующим вахтовый метод работы, рекомендовали ввести «фильтры» и проводить обсервацию всех прибывающих из других регионов. Тем не менее, количество заболевших вахтовиков неуклонно в регионе росло. Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев на пресс-конференции 3 июня назвал одну из причин, почему это произошло.

– В рамках совместной работы с компаниями мы увидели, что недоработка шла по линии заключения договорных отношений с подрядной и субподрядной организацией. Сегодня этот вопрос при взаимодействии оперативного штаба и компаний урегулирован, – пояснил врио губернатора.

Напомним, что 3 июня внесены изменения в Правила поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области. Так, предприятия, привлекающие сотрудников для работы вахтовым методом, теперь должны обеспечить соблюдение всех требований в отношении не только своих работников, но и в отношении работников подрядных (субподрядных) организаций (обсервация, транспортировка сотрудников, работа в закрытом режиме, дезинфекция помещений и т.д.).

Во время пресс-конференции губернатор обратился к руководителям компаний, использующих вахтовый метод работы, с просьбой привлекать к работе местные трудовые ресурсы. По его словам, около тысячи человек уже отправили заявки на сотрудничество с компаниями.

– Это рабочие специальности: водители, стропальщики, сварщики, бетонщики. Центр занятости усиленно работает в этом направлении, в том числе, в вопросах комплектования этих бригад. Мы понимаем, что компании сегодня несут дополнительные затраты на привоз людей на вахту, обсервацию, лечение, потому что все это идет за счет финансовых средств компании, – сообщил Игорь Кобзев.

По данным на 4 июня, в Иркутской области 43% всех заражений (1104 человек из 2542) приходится на вахтовиков. Наиболее сложная ситуация в Усть-Куте, где из 632 заболевших 523 прибыли на вахту, и в Бодайбо, из 218 заболевших 208 прибыли на вахту.