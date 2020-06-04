Иркутский Дом молодежи предлагают разместить в здании бывшего Дома профсоюзов

Совет Общественной палаты Иркутска на очередном заседании обсудил создание городского Дома молодежи. В мероприятии приняли участие вице-мэр областного центра Дмитрий Ружников, представители администрации города, депутаты и общественники.

Как сообщила член Общественной палаты города Маргарита Цыганова, создание Дома молодежи активисты проекта, а также общественники обсудили на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Иркутской области Игорем Кобзевым. Глава Правительства поручил создать рабочую группу по решению этого вопроса.

– Иркутской молодежи необходимо пространство, где будут организованы залы для различных мероприятий, переговорные комнаты, медиацентр, конференц-залы, студия звукозаписи, учебные аудитории, кафе. Там же можно будет выделить площади для молодежных общественных организаций, – отметила Маргарита Цыганова. – Для этого необходимо помещение, которое будет отвечать всем требованиям и при этом не потребует огромных финансовых вложений.

– В городе есть несколько площадок, на которых можно разместить будущий Дом молодежи. В частности, можно рассмотреть здание бывшего Дома профсоюзов по ул. Декабрьских Событий. Сейчас объект занимает арендатор, но срок договора подходит к концу, – подчеркнул Дмитрий Ружников. – Важно детально подойти к проработке этого вопроса, так как, без сомнения, Иркутску необходим подобный многофункциональный центр. На уровне Правительства создана рабочая группа по проработке данного вопроса, и мы будем активно включаться в этот процесс.