Число ДДУ в России снизилось на 27%

Каждая четвертая сделка прошла с открытием эскроу-счетов, сообщает Циан.

Количество заключенных ДДУ оказалось сопоставимым с показателем 1 квартала 2017 года. В годовой динамике спрос просел на четверть. Каждая четвертая сделка прошла с открытием эскроу-счетов. Статистика учитывает все зарегистрированные ДДУ, в том числе машино-места, кладовки и другие объекты долевого строительства, а также сделки с юридическими лицами.

В 1 кв. 2020 года на первичном рынке России зарегистрировано 147,8 тыс.

ДДУ. В годовой динамике падение составило 27%. Спрос вернулся к уровню

2017 года.

24% ДДУ на первичном рынке заключены с эскроу-счетами. Максимальная

доля эскроу-счетов в Красноярском крае (99,9%), Курганской области (60,3%), Сахалинской области (58,6%).

В 10 регионах заключено 65% сделок первичного рынка. В прошлом году на десятку регионов пришлось 58% сделок.

Лидеры по продажам: Москва (16% от ДДУ по РФ), Санкт-Петербург (13%), Московская область (12%).

Лишь в 15 регионах отмечен прирост сделок относительно 1 кв. 2019 года. В числе лидеров: Забайкальский край, Бурятия, Архангельская область (вкл. Ненецкий АО).

В шести субъектах РФ в 1 кв. 2020 года не зарегистрировано ни одного ДДУ.

Наибольшее число сделок на 100 тыс. населения - в Северо-Западном ФО.

В 1 кв. 2020 года на первичном рынке России зарегистрировано 147,8 тыс. ДДУ – в это число входят сделки с физическими и юридическими лицами на покупку квартир, апартаментов, машино-мест и других объектов долевого строительства.

В годовой динамике (относительно 1 кв. 2019) года спрос просел на 26,7% (тогда было подписано 201,6 тыс. ДДУ). Относительно 2018 года падение составило 7,4% (подписано 159,6 тыс. ДДУ). Спрос вернулся к уровню 2017 года (+1,2% относительно 1 кв. 2017 года, тогда было зарегистрировано 146,1 тыс. договоров долевого участия).