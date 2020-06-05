В реестр недвижимости внесены границы зон подтопления в Нижнеудинском, Чунском и Тулунском районах

Зоны затопления и подтопления относятся к зонам с особыми условиями использования территорий, сообщают в Кадастровая палате Иркутской области.

В Нижнеудинском районе такие зоны расположены в городе Нижнеудинске, селах Порог, Солонцы, деревне Привольное – участок Пушкинский, деревнях Зенцова, Рубахина, Шум, Укар, поселках Вознесенский, Костино, Шумский – зоны затопления и подтопления реки Уда (Чуна), а также в поселке Кирей-Муксут в зонах подтопления реки Кирей и деревне Орик в зоне подтопления реки Орик.

В Чунском районе зоны с особыми условиями использования территорий расположены в селах Баёр, Баянда, Балтурино, деревнях Новочунка, Новобалтурина, Паренда, поселках Бидога, Пионерский, Хоняки, Веселый, рабочем поселке Лесогорск – зоны затопления и подтопления реки Уда (Чуна).

В Тулунском районе такие зоны расположены в селах Бурхун, Гадалей, деревнях Альбин, Евдокимова, Казакова, Нижний Манут, Одон, Владимировка, поселках Аршан, Евдокимовский, Иннокентьевский, Октябрьский-1, участке Красноозерский – зоны затопления и подтопления реки Ия, а также в деревне Харантей – зона затопления реки Икей.

Для этих зон установлен ряд ограничений. В частности, там запрещено строительство жилых домов при отсутствии инженерной защиты населенных пунктов и объектов недвижимости от затопления. Напомним, установление зон затопления – одна из мер защиты людей от паводков. Местные жители могут проверить, не попал ли их участок в границы такой зоны, на Публичной кадастровой карте.