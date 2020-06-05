В Иркутске за сутки коронавирусом заболел 41 человек

Опубликована карта распространения коронавируса в Иркутской области на 5 июня. Из 71 нового случая заражения большая часть - 41 человек - зафиксирована в Иркутске.

В Иркутске находится самый крупный очаг коронавирсной инфекции в регионе. За период эпидемии подтверждены 64 транзитных пассажира из обсерваторов, в том числе 61 вахтовик, 215 человек выздоровели.

Прирост новых случаев заражения в регионе идет на спад – 3% в день. На 5 июня в регионе зарегистрировано 2613 случаев коронавируса.