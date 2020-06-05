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Игры группы А чемпионата мира по хоккею с мячом пройдут в Иркутске с 5 по 11 октября

5 июня 2020

Решение приняла Международная федерация хоккея с мячом (ФИБ). Информация об этом опубликована на официальном сайте организации.

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- Это хорошая новость и для болельщиков, и для организаторов чемпионата мира. Сильнейшие команды по хоккею с мячом должны были сыграть в Иркутске еще в апреле. Но, напомню, матчи были перенесены из-за распространения в мире коронавирусной инфекции. Мы успели провести чемпионат мира только среди команд группы В, и конечно, все ждали, когда состоятся самые зрелищные игры. Тем более, в Иркутске построен уникальный спортивный объект – Центр по хоккею с мячом «Байкал», где и сразятся команды группы А, - прокомментировал решение ФИБ исполняющий обязанности министра спорта Иркутской области Илья Резник.

В группе А поборются сильнейшие сборные из семи стран – Германии, Норвегии, США, Финляндии, Швеции, Эстонии и России. Сборная Казахстана ранее от участия в чемпионате отказалась из-за короновируса. Возможно, теперь решение будет изменено.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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