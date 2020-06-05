В Иркутской области начнется оказание плановой медицинской помощи

В первую очередь будут возобновлять плановый прием пациентов федеральные учреждения здравоохранения, после – многопрофильные стационары, которые оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь, затем плановую работу начнут все оставшиеся учреждения, сообщают в областной администрации.

На данный момент в Иркутской области шесть территорий, где не зарегистрировано ни одного случая заражения Covid-19, и несколько территорий, где зафиксировано по одному случаю инфицирования. Именно с этих районов планируется начать возобновление оказание плановой медицинской помощи.

За неделю до госпитализации пациенту необходимо будет в обязательном порядке сдать анализ на коронавирус. При поступлении в стационар каждому будет проведена термо- и пульсометрия, а при необходимости – рентгенография и экспресс-тест на Covid-19, - пояснила заместитель министра здравоохранения Иркутской области Елена Голенецкая.