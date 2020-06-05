В Иркутске выясняют причины закрашивания граффити на улице Лермонтова

Выяснить причины закрашивания граффити в подземном пешеходном переходе на улице Лермонтова поручил вице-мэр города Дмитрий Ружников. В ходе текущих ремонтных работ подземного пешеходного перехода был допущен факт закрашивания портрета Михаила Лермонтова и изображений, иллюстрирующих его литературные произведения.

– Данное граффити было одним из ярких городских арт-объектов. И если оно требовало ремонта, надо было совместно решать вопрос о его восстановлении. Мы недавно были свидетелями негативного отношения людей к закрашиванию граффити с изображением Иосифа Бродского в Санкт-Петербурге. Зачем подобное было делать в Иркутске – большой вопрос, – отметил Дмитрий Ружников.

Граффити было выполнено в 2015 году по совместной инициативе администрации города и собственников торгового центра «Лермонтов», который расположен в непосредственной близости от подземного перехода. По мнению Дмитрия Ружникова, граффити должно быть восстановлено.