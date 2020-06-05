Дочерняя лизинговая компания Азиатско-Тихоокеанского Банка предлагает выгодные условия на технику HUYNDAI и SHANTUI

Дочерняя лизинговая компания Азиатско-Тихоокеанского Банка ООО «ЭКСПО-лизинг» запустила сразу две акции на спецтехнику от ведущих мировых производителей техники.

В сотрудничестве с компанией «ТехМашЮнит», официальным дистрибьютором специализированной техники HUYNDAI, ООО «ЭКСПО-лизинг» предлагает выгодные условия на весь модельный ряд экскаваторов и погрузчиков производителя.

Клиент сможет оформить технику в лизинг на срок до 5 лет, с авансом от 5%, выкупным платежом до 39% от стоимости имущества.

Например, гусеничный экскаватор Hyundai R330LC-9S можно приобрести с платежом от 340 тыс. в месяц*.

Помимо этого, для клиентов ООО «ЭКСПО-лизинг» действуют специальные условия на весь модельный ряд техники SHANTUI. Официальный партнер и эксклюзивный дистрибьютор SHANTUI в России ООО «СтройИмпортТехника».

Так, например, ежемесячный платеж за бульдозер Shantui SD 32 при 5% авансе составит от 508 тыс. рублей**.

Компании, желающие сократить свои первоначальные инвестиции в лизинг, могут воспользоваться кредитными каникулами на 6 месяцев, оплачиваются только минимальные лизинговые платежи.

Для оформления сделки достаточно предоставить минимальный пакет документов. Предложение действует на всей территории РФ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Ознакомьтесь с полными условиями лизинга на сайте АТБ или дочерней лизинговой компании Банка ООО «ЭКСПО-лизинг».

* Ежемесячный платеж 340 746 руб.: аванс 10% от стоимости техники по ДКП с НДС, срок лизинга – 36 мес., выкупной платеж 25%. Расчет приведен для гусеничного экскаватор Hyundai R330LC-9S стоимостью от 13 356 280 руб. с НДС. Цена актуальна на условиях самовывоза со склада Находка/Владивосток. Техника имеется в наличии также на складах других регионов РФ, цена будет формироваться с учетом доставки. Не является офертой.

** Ежемесячный платеж 508 654 руб.: аванс 5% от стоимости техники по ДКП с НДС, срок лизинга – 60 мес. Расчет приведен для бульдозера SHANTUI SD32 стоимостью от 22 716 830 руб. с НДС. Цена актуальна на условиях самовывоза со склада Находка/Владивосток. Техника имеется в наличии также на складах других регионов РФ, цена будет формироваться с учетом доставки. Не является офертой.